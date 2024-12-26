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Dünya

Belarus'tan Avrupa'ı endişelendiren açıklama! 10 'Oreşnik' balistik füze sistemi konuşlandırılacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine Rusya tarafından 10 'Oreşnik' balistik füze sisteminin yerleştirileceğini, bu sayının gelecekte artabileceğini bildirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Belarus'tan Avrupa'ı endişelendiren açıklama! 10 'Oreşnik' balistik füze sistemi konuşlandırılacak
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Lukaşenko, Leningrad bölgesinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısı sonrasında gazetecilerin Rusya'nın Belarus'a kaç tane "Oreşnik" balistik füze sistemi yerleştireceği ile ilgili sorusunu cevapladı.

"RUSLAR İSTERSE BİZ DE DAHA FAZLASINI YERLEŞTİRECEĞİZ"

"Sanırım, şimdilik bir deste var, sonra göreceğiz. Eğer Ruslar isterse biz de daha fazlasını yerleştireceğiz." ifadelerini kullanan Lukaşenko, bu rakamın rezervlerle birlikte olduğunu da dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi de Belarus'a gelecek yılın ikinci yarısında yerleştireceklerini bildirmişti.

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