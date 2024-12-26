Belarus'tan Avrupa'ı endişelendiren açıklama! 10 'Oreşnik' balistik füze sistemi konuşlandırılacak

Lukaşenko, Leningrad bölgesinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısı sonrasında gazetecilerin Rusya'nın Belarus'a kaç tane "Oreşnik" balistik füze sistemi yerleştireceği ile ilgili sorusunu cevapladı.

"Sanırım, şimdilik bir deste var, sonra göreceğiz. Eğer Ruslar isterse biz de daha fazlasını yerleştireceğiz." ifadelerini kullanan Lukaşenko, bu rakamın rezervlerle birlikte olduğunu da dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi de Belarus'a gelecek yılın ikinci yarısında yerleştireceklerini bildirmişti.