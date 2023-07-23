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Dünya

Belarus'tan Avrupa'yı tedirgin edecek açıklama: Wagner batıya gitmek istiyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini belirterek “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar.” ifadesini kullandı.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Belarus'tan Avrupa'yı tedirgin edecek açıklama: Wagner batıya gitmek istiyor
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Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, "ABD'deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti." dedi.

Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Wagner savaşçılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak "Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar. Kararlaştırıldığı gibi onları Belarus'un merkezinde tutuyorum." diye konuştu.

Putin de Ukrayna'nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu vurgulayarak "Karşı saldırı var ancak başarısız oldu." ifadesini kullandı.

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