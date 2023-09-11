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Dünya

Belarus'tan Başkan Erdoğan'a övgü: Halkının beklediğinden fazlasını yaptı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından çok şey yapmayı başardıklarını söyledi. Lukaşenko Türkiye Büyükelçisi'ne yönelik yaptığı konuşmasında 'Sorunları Türk halkının ihtiyaç duyduğu şekilde çözüyorsunuz. Elbette bu konuda Cumhurbaşkanınız (Erdoğan), Türk halkının kendisinden beklediğinin fazlasını yaptı.' dedi

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
Belarus'tan Başkan Erdoğan'a övgü: Halkının beklediğinden fazlasını yaptı
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Belta haber ajansına göre Lukaşenko, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Lukaşenko, "Son zamanlarda Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından çok şey yapmayı başardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız anlaşmayla bağlantılı olarak, birtakım çözülmemiş sorunlar devam ediyor ama sanırım bu sorunlar çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Belarus'un, Ukrayna'daki kriz dahil uluslararası ilişkilerdeki pek çok problem konusunda Türkiye ile benzer tutumda olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Hem Belarus hem Türkiye, bu ihtilafın diplomatik çözümünü savunuyor." dedi.

Belarus ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değinen Lukaşenko, Erdoğan ile yılda 1,5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma konusunda anlaştıklarını anımsattı.

Lukaşenko, "İki yıldır yıllık 1 milyar doları aşan ticaret hacmimiz var. Bizim bu (belirlenen) seviyeye ulaşmamız lazım. Üstelik bunun için fırsatlar var." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ, EGEMEN POLİTİKASINA BÜYÜK İLGİ DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için egemen, bağımsız bir politika izlediğine işaret eden Lukaşenko, şu değerlendirmede bulundu:

"Sizin (Türkiye'nin) bağımsız, egemen politikanıza büyük ilgi duyuyoruz. Sorunları Türk halkının ihtiyaç duyduğu şekilde çözüyorsunuz. Elbette bu konuda Cumhurbaşkanınız (Erdoğan), Türk halkının kendisinden beklediğinin fazlasını yaptı."

Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Lukaşenko, Türkiye'nin de Belarus'a zor durumda omuz vereceğini umduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Özcan da hem ikili hem de uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya gelme fırsatı verdiği için Lukaşenko'ya teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Belarus'tan gönderilen yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Özcan, "Belarus halkının dayanışmasına hayran kaldık. Belarus halkının bize yaptığı yardımı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

  • Lukaşenko
  • Türkiye-Belarus ilişkileri
  • derinleştirme

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