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Dünya

Belarus'tan NATO ülkelerine mesaj: Diyaloğa hazırız

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, yeni askeri doktrin taslağında ülkesinin askeri alanda her devletle işbirliğine açık olduğunun belirtildiğini söyleyerek, “Bize karşı saldırgan söylemlerine ve eylemlerine son vermeleri koşuluyla, NATO ülkeleriyle de dahil olmak üzere pragmatik diyaloğu sürdürmeye hazırız.' dedi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Belarus'tan NATO ülkelerine mesaj: Diyaloğa hazırız
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Hrenin, Belarus'un yeni askeri doktrinine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tüm dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalar sürerken askeri politikaların temelleri ve askeri doktrindeki değişiklik konusunda bilgilendirmenin önemli olduğunu dile getiren Hrenin, Batı ile Doğu arasındaki çatışmada "sıcak aşamaya" geçildiğine işaret etti.

Avrupa'daki askeri-siyasi durum ile siyaset-güç yapılanmasının kökten değiştiğine dikkati çeken Hrenin, Belarus'ta referandum ile anayasada değişikliklerin gerçekleşmesinin yeni askeri doktrini gerektirdiğini söyledi.

Hrenin, Belarus Halk Meclisine askeri politikalar konusunda yetki verilmesinin de yeni doktrin konusunda etkili olduğunu vurguladı.

- "YENİ DOKTRİN, AVRUPA'DA BARIŞÇIL DİYALOG İÇİN TEMEL OLUŞTURABİLİR"

Yeni askeri doktrinin en önemli mesajının, devletlerin ve hükümetlerin eylemleri ne olursa olsun "hiçbir halka düşmanca davranılmaması" olduğuna işaret eden Hrenin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güncellenmiş askeri doktrin, Avrupa'daki durumu çözmek ve barışçıl bir diyalog başlatmak için temel oluşturabilir. Öncelikle Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile diğer uluslararası güvenlik örgütlerinin nüfuzunu, silahlı çatışmaları önleme, çözme konusunda etkin işleyişini yeniden tesis etme konusunda Belarus'un ilgisini gösterdik."

Hrenin, doktrin taslağında Belarus'un askeri alanda her devletle işbirliğine açık olduğunun belirtildiğini anlatarak, "Bize karşı saldırgan söylemlerine ve eylemlerine son vermeleri koşuluyla, NATO ülkeleriyle de dahil olmak üzere pragmatik diyaloğu sürdürmeye hazırız." dedi.

- "KOMŞULARIN PROVOKASYONUNA KARŞI STRATEJİK CAYDIRICILIK TEDBİRLERİ ALDIK"

Zaten barış koşullarında olan Belarus'a karşı güney ve batı sınırlarından askeri güç kullanma olasılığına karşı önlemlere doktrinde yer verildiğine işaret eden Hrenin, "Elbette komşularımızın provokasyonları, silahlı eylemleri ve olaylar tek başına askeri çatışmayı teşkil etmiyor ama bunlara cevap vermek gerekli. Her şeyden önce bu, stratejik caydırıcılık tedbirleridir. Şu anda yaptığımız budur." diye konuştu.

Hrenin, güncellenen doktrinde askeri-siyasi durumun tırmanmasının önlenmesi ve yatıştırılmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Belarus topraklarına taktik nükleer silahların yerleştirilmesi, potansiyel düşmanların Belarus'a karşı silahlı saldırı başlatmasını önleyici caydırmanın önemli bir bileşeni kabul ediliyor. Bu, bizim gerekli önlemimizdir." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir düşmana sahip olmadıklarının altını çizen Hrenin, Rusya-Belarus Birlik Devleti olarak halklarının çıkarlarını güdeceklerini ve karşılıklı müttefiklik yükümlülüklerini yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

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