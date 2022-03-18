İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7189
  • EURO
    16,3528
  • ALTIN
    917.451
  • BIST100
    2133.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı
Dünya

Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.

AA18 Mart 2022 Cuma 00:18 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 00:19
ABONE OL

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
  • Avrupa Konseyi
  • belarus

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.