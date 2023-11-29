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Dünya

Belçika Başbakanı, nükleer reaktörlerin faaliyet süresinin 20 yıl uzatılmasını istedi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinin en son inşa edilen iki nükleer reaktörünün faaliyet sürelerinin 20 yıl uzatılması gerektiğini bildirdi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Belçika Başbakanı, nükleer reaktörlerin faaliyet süresinin 20 yıl uzatılmasını istedi
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De Croo, X sosyal medya hesabından Belçika'nın nükleer santrallerine ve enerji politikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Belçika'nın enerji krizi nedeniyle daha önce kapatmayı planladığı en büyük 2 nükleer reaktörünü 10 yıl daha faal tutma kararı aldığını anımsatan De Croo, "Bir sonraki hükümetin çalışmalarımızı sürdürmesi durumunda nükleer reaktörlerin ömrünün 20 yıl uzatılması kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.

De Croo, nükleer santrallerin uygun fiyatlı enerji sağladığına dikkati çekerek, daha fazla nükleer enerjinin iklim nötr olmaya da katkı sağlayacağını belirtti.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörü de bu yıl ocak sonunda kapatılmıştı.

Öte yandan, Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı en son inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Faaliyet süreleri uzatılan reaktörler ülkenin en son 1985'te inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.

Bunların her ikisinin de elektrik üretim kapasiteleri 1000 megavatsaatin üzerinde bir seviyede bulunuyor. Başbakan De Croo, bu iki reaktörün faaliyet süresinin daha fazla uzatılabileceğine dikkati çekti.

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