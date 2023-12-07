İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,933
  • EURO
    31,2324
  • ALTIN
    1883.11
  • BIST100
    7855.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika Başbakanı'ndan İsrailli yerleşimci terörüne tepki! ''Ülkeye girmekten men edilecek''
Dünya

Belçika Başbakanı'ndan İsrailli yerleşimci terörüne tepki! ''Ülkeye girmekten men edilecek''

Belçika Başbakanı De Croo, 'Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek.' dedi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Belçika Başbakanı'ndan İsrailli yerleşimci terörüne tepki! ''Ülkeye girmekten men edilecek''
ABONE OL

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, De Croo, X hesabında, Gent Üniversitesi'nde "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 75'inci yılında yeniden değerlendirmek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmadan kesitler paylaştı.

Belçika'nın İsrail'in halkını savunma hakkını başından beri desteklediğini belirten De Croo, aynı zamanda itidal ve uluslararası insancıl hukuka riayet etme çağrısı yaptığını söyledi.

De Croo, "Eğer (Avrupalılar olarak) güvenilir olmak istiyorsak, Kiev'de ya da Gazze'de masum insanlar öldürüldüğünde sesimizi yükseltmeliyiz. Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." ifadesini kullandı.

"Sivillere yönelik şiddetin sonuçları olacaktır." diyen De Croo, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişilere yönelik yaptırımlarla ilgili ABD ile işbirliği yapacaklarını ve Avrupa Birliği'ni (AB) de bu yönde hareket etmeye teşvik edeceklerini kaydetti.

AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2024'te devralmaya hazırlanan Belçika'nın Başbakanı De Croo, son günlerde İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ön plana çıkıyor.

İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le 23-24 Kasım'da İsrail ve Filistin'i ziyaret eden De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." mesajını da veren De Croo'nun sözleri, İsrail yönetiminin tepkisini çekmişti.


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.