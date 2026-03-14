İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika geri adım attı! Avrupa'ya Rusya çağrısı: Ucuz enerji için ilişkileri yeniden normalleştirelim
Belçika geri adım attı! Avrupa'ya Rusya çağrısı: Ucuz enerji için ilişkileri yeniden normalleştirelim

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
ABONE OL

De Wever, Fransızca çıkarılan ekonomi gazetesi L'Echo'ya verdiği röportajda, Avrupa'nın Ukrayna savaşı bağlamında izlediği politikanın sürdürülebilir olmayabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın askeri ya da ekonomik olarak kısa sürede zayıflatılmasının zor olduğunu ifade eden De Wever, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Ukrayna'ya silah göndererek tehdit edemiyoruz ve ABD'nin desteği olmadan ekonomik olarak da boğamıyoruz. Bu durumda geriye tek yol kalıyor: bir anlaşma yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

De Wever, Avrupa'nın güvenliği için askeri kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sınır bölgelerinde askeri varlığın artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Buna paralel olarak Rusya ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi gerektiğini savunan De Wever, "Ucuz enerjiye yeniden erişim sağlanmalı. Bu bir sağduyu meselesi." ifadelerini kullandı.

De Wever, Avrupa'daki "bazı liderlerin" özel görüşmelerde benzer değerlendirmeler yaptığını öne sürerek, "Avrupalı liderler özel olarak benimle aynı fikirde olduklarını söylüyor ancak kimse bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemiyor." dedi.

GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Belçika'nın ilk sağ eğilimli Başbakanı De Wever, son dönemde Rusya'nın dondurulan varlıklarının kullanımı konusunda da tartışmaya neden olan açıklamalar yapmıştı.

De Wever, Rusya Merkez Bankasına ait ve büyük bölümü Brüksel merkezli finans kuruluşu Euroclear'da tutulan varlıkların Ukrayna'ya aktarılması fikrine karşı çıkmış, bu konuda Avrupa'da yürütülen tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

AB liderleri daha sonra Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını doğrudan kullanmak yerine yaklaşık 90 milyar avroluk kredi sağlanması konusunda uzlaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.