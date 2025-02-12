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Dünya

Belçika hava sahası yarın kapanacak

Belçika hava sahası, yarın hava trafik kontrolörlerinin ülke genelinde düzenlenecek greve katılımı nedeniyle kapatılacak.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Belçika hava sahası yarın kapanacak
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Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarını temsil eden sendika yetkilileri, yarın ülke genelinde düzenlenecek greve hava trafik kontrolörlerinin de katılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Skeyes çalışanlarının 06.45-22.15 saatlerinde görev yapmayacağı, hava sahasının kapalı olacağı ve ülke havalimanlarına iniş veya kalkışın olmayacağı kaydedildi.

Brüksel ve Charleroi havalimanı yetkilileri, grev nedeniyle, yarın operasyonların güvenli şekilde sürmesini sağlamaya yetecek sayıda personel bulunmayacağı için gidiş yönlü seferleri iptal etme kararı almıştı.

Geliş yönlü uçuşlarda da ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarıları yapılmış, yolculardan seferlerinin durumunu yakından takip etmeleri istenmişti.

Öte yandan, ülke genelinde yarın bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılarak büyük bir gösteri düzenlenecek. Greve eğitim ve kamu kurumları, toplu taşıma başta olmak çeşitli sektörlerden katılım bekleniyor.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

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