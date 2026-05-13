Belçika ordusundan son 5 yılın en yüksek personel alımı

Belçika basınında yer alan ve milletvekili Axel Weydts'ın Savunma Bakanı Theo Francken'a yönelttiği soru önergesine dayandırılan haberlere göre, Belçika Silahlı Kuvvetleri 2025 yılında 2 bin 993 profesyonel askeri personel işe aldı.

En büyük artışın subay ve astsubay kadrolarında kaydedildiği aktarılırken, 2021'de 352 olan subay alımlarının 2025'te 509'a yükseldiği, astsubay sayısının ise aynı dönemde 1017'den 1181'e çıktığı ifade edildi.

Ordunun 2025 yılında ayrıca 800 yedek asker aldığı, bu rakamın 4 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 katına ulaştığı kaydedildi.

Yedek askerlerin iş veya eğitim hayatlarını sürdürürken yarı zamanlı olarak askeri görev yaptıkları belirtildi.

- KADIN SUBAY SAYISINDA YÜZDE 58'LİK ARTIŞ

Silahlı kuvvetlere katılan kadınların sayısında da artış yaşandığı, özellikle üst rütbeli pozisyonlarda kadın temsilinin yükseldiği bildirildi.

Göreve başlayan kadın subay sayısının 2021'den bu yana yaklaşık yüzde 58 arttığı aktarıldı.

Eski bir asker olan Weydts, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok Belçikalı, geleceğini savunma alanında görüyor." ifadesini kullandı.

Weydts ayrıca ordunun yalnızca muharip görevler için değil, mühendislik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda da personel aradığını belirtti.