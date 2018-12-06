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Belçika Parlamentosu, BM Göçmen Paktı'nın imzalanmasına onay verdi

Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nı imzalaması yönündeki önerge Federal Parlamento'da kabul edildi.

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Koalisyonun en büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) desteklemeyeceğini açıkladığı önerge, Federal Parlamento'da oy çokluğu ile kabul edildi.

Böylece, Belçika Başbakanı Charles Michel'in, BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansta söz konusu belgeye imza atması bekleniyor.

Aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirmişti.

N-VA'nın bundan sonra atacağı adım, hükümetin dağılıp dağılmayacağı konusunda belirleyici olacak.

BM Göçmen Paktı, 19 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda oylanacak.

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