Belçika Parlamentosu, BM Göçmen Paktı'nın imzalanmasına onay verdi
Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nı imzalaması yönündeki önerge Federal Parlamento'da kabul edildi.
- AA
Koalisyonun en büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) desteklemeyeceğini açıkladığı önerge, Federal Parlamento'da oy çokluğu ile kabul edildi.
Böylece, Belçika Başbakanı Charles Michel'in, BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak hükümetler arası konferansta söz konusu belgeye imza atması bekleniyor.
Aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirmişti.
N-VA'nın bundan sonra atacağı adım, hükümetin dağılıp dağılmayacağı konusunda belirleyici olacak.
BM Göçmen Paktı, 19 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda oylanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.