Belçika, Rus ''gölge filosuna'' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın desteğiyle "Mavi İstilacı Operasyonu"nun düzenlendiğini duyurdu.



Rus "gölge filosuna" ait petrol tankerine el koyduklarını belirten Francken, geminin Zeebrugge Limanı'na doğru götürüldüğünü bildirdi.

Francken, ayrıca operasyonla ilgili daha sonra detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

- "BELÇİKA, ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNU VE KARA SULARININ GÜVENLİĞİNİ KORUYACAKTIR"

Belçika Başbakanı Bart De Wever, X'teki paylaşımında, operasyona katkı sağlayan Fransa'ya teşekkür ederek, "Belçika, uluslararası deniz hukukunu ve kara sularının güvenliğini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, X üzerinden operasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde Kuzey Denizi'nin ve hayati önem taşıyan altyapımızın korunması son derece önemlidir." açıklamasını yaptı.

Fransa, güney sularında ocakta Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen petrol tankerine el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.