İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika, Rus ''gölge filosuna'' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu
Dünya

Belçika, Rus ''gölge filosuna'' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu gerekçesiyle Kuzey Denizi'ndeki petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.

AA1 Mart 2026 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Belçika, Rus ''gölge filosuna'' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu
ABONE OL

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın desteğiyle "Mavi İstilacı Operasyonu"nun düzenlendiğini duyurdu.

Rus "gölge filosuna" ait petrol tankerine el koyduklarını belirten Francken, geminin Zeebrugge Limanı'na doğru götürüldüğünü bildirdi.

Francken, ayrıca operasyonla ilgili daha sonra detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

- "BELÇİKA, ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNU VE KARA SULARININ GÜVENLİĞİNİ KORUYACAKTIR"

Belçika Başbakanı Bart De Wever, X'teki paylaşımında, operasyona katkı sağlayan Fransa'ya teşekkür ederek, "Belçika, uluslararası deniz hukukunu ve kara sularının güvenliğini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, X üzerinden operasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde Kuzey Denizi'nin ve hayati önem taşıyan altyapımızın korunması son derece önemlidir." açıklamasını yaptı.

Fransa, güney sularında ocakta Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen petrol tankerine el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.