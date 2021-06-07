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Dünya

Belçika'da 16-17 yaş grubunun aşılanması temmuzda başlıyor

Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 23:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 23:19
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yaş grubundaki gençlerden en fazla risk altındakilere öncelik verileceği bildirildi.

Açıklamada, yeterli bilgilendirme yapıldıktan sonra gençleri AstraZeneca ile Johnson and Johnson aşılarına yönlendirme ihtimallerinin değerlendirildiği kaydedildi.

İki firmanın ürettiği aşılar kanda pıhtılaşma vakalarının ardından sadece daha ileri yaştakilere uygulanıyordu. AstraZeneca aşısı 56 yaşın, Johnson and Johnson aşısı 41 yaşın üzerindekilere yapılıyordu.

BioNTech-Pfizer aşısı ise ocak ayında onaylanmasının ardından 16 yaşından büyüklere yapılabiliyordu. Belçika'da yaşlı bakımevlerinde çalışan veya staj yapan gençler yıl başından beri aşı olmaları için davet ediliyordu.

BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna da yapılabilmesi için gerekli onay ise Avrupa İlaç Ajansı tarafından geçen ay sonunda verilmişti.

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