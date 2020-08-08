Belçika'da 5G protestoları devam ediyor

AA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:20

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıya izin verilen gösteride protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

Stop 5G Organizatörü Sarkis Simonjan, yaptığı yazılı açıklamada, 5G karşıtı gösterilerin her ayın ilk cumartesi günü Brüksel'de yapılacağını belirtti.