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Dünya

Belçika'da 'Akaryakıta zam' açıklamasının ardından benzinliklerde kuyruk oluştu

Belçika'da gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağının açıklanması üzerine vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti. Gece saatleri boyunca ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

İHA26 Şubat 2022 Cumartesi 07:17 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:17
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Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında yaşanan artıştan Belçika da payını aldı. Ülkede Cumayı Cumartesiye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağının açıklanması üzerine halk, depolarını doldurmak üzere akaryakıt istasyonlarını akın etti. Zamlı fiyatların uygulamaya girmeden önce yakıt almaya çalışan vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca yapılacak zamla birlikte bir rekora imza atan Belçika'da motorinin litre fiyatı 1.927 euroya ulaşacak, Piyasada 1.670 eurodan satılan ve 8 euro cent zamlanacak olan motorin yanında benzin de litre başına 7 euro cent artış gösterecek. Buna göre ülkede 95 oktan benzin, 1.869 euro fiyatından satılacakken, 98 oktan benzinin litre fiyatı ise 1.977'e çıkacak. Öte yandan son aylarda yükselen enerji fiyatları, Belçika'da alım gücünün giderek zayıflamasına neden olmuştu. Son akaryakıt zamlarıyla birlikte ülkede yaşanan ekonomik krizin büyümesi beklenirken, dar ve orta gelirli vatandaşların ödeme gücünün zayıflaması nedeniyle önümüzdeki aylarda 2 milyona yakın hanenin enerji giderlerini karşılayamaz duruma gelebileceği bildiriliyor.

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