Belçika'da enerji krizi: Fırınlar kepenk kapatıyor

Gıda sektöründe yer alan fırınlar enerji yoğun sektörler arasında yer alıyor. Çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların uzun saatler durmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor.

Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan yüksek gaz ve elektrik tüketimi anlamını taşıyor. Aynı zamanda fırınların soğutucularını 24 saat boyunca çalıştırmaları, aydınlatma sitemlerini de günün büyük kısmında açık tutmaları gerekiyor.

Bu nedenle fırınların faaliyetinde enerji fiyatları en önemli gider kalemleri arasında yer alıyor.

- ENERJİ KRİZİNİN ETKİSİYLE YÜKSELEN FİYATLAR

Avrupa'da yaşanan enerji krizi Belçika'yı da önemli ölçüde etkiliyor.

Belçika genelinde fırıncılar da hızla artan enerji faturalarının baş edilemez bir hal almasından şikayet ediyor.

Yaklaşık 8 kat artan doğal gaz fiyatları nedeniyle son dönemde Belçika genelinde pek çok fırının kapanması dikkati çekiyor.

- KAPANAN BELÇİKALI FIRINLAR

En son Valonya'da yer alan ve 19 yıldır faaliyet gösteren Dumont fırını da artan enerji maliyetleri yüzünden kapandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fırın, 2021 yılı başında aylık enerji faturasının 1342 avro olduğunu, faturanın 2022 başında 1860 avroya çıktığı belirtildi. Enerji tedarikçisi firmanın eylül ayında fırının aylık faturasını 11 bin 836 avroya yükselttiğine işaret eden Dupont fırını, başka seçenekleri kalmadığı için kapandıklarını bildirdi.

Sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Brüksel'de fırıncılık yapan Adem Ezel, "En önemli sorunumuz elektriğe ve gaza çok zam gelmesi." dedi.

30 senedir bu işin işinde olduğunu, 15 senedir de Brüksel'de fırın işlettiğini anlatan Ezel, "Gaz faturası 1400 avrodan 10 bin 800 avroya çıktı. Elektrik faturası 2 bin 800 avro geliyor. İkisi birden aylık yaklaşık 15 bin avro geliyor. Bu çok büyük para." diye konuştu.

- SADECE ENERJİ FİYATLARI DEĞİL, UN FİYATI DA ARTTI

Ezel, diğer maliyetlerin de hızla yükseldiğine dikkati çekerek, unun tonunun da 450 avrodan 850 avroya çıktığını daha önce 90 sente aldıkları yağın kilosunun da 4 avroya yükseldiğini vurguladı.

Artan maliyetler nedeniyle Belçika'da bazı fırınların işin içinden çıkamadıklarını ve kapandıklarını söyleyen Ezel, fiyatları bir nebze yükselttiklerini ancak satışlarının azaldığını belirtti.

Ezel, kendisinin ise işçi kullanmadığını, gece gündüz çalışarak işleri devam ettirebildiğine işaret etti.

"Zar zor idare ediyoruz. İşler 2-3 sene daha böyle giderse dayanabileceğimizi zannetmiyorum" diyen Ezel, pek çok fırıncının toptancılara ödemelerini yapamadıklarını anlattı.

- "İŞÇİ ÇIKARDIK, GRAMAJI DÜŞÜRDÜK"

Belçika'da 14 yıldır fırıncılık yapan Mecnun Arslan da, "Rusya-Ukrayna savaşından sonra bazı şeylere çok zam geldi." dedi.

Fırıncıların çok zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Arslan, "İşçilerin birkaç tanesini çıkarmak, ekmeğin gramajını düşürmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Arslan, artan maliyetlerden ötürü satış fiyatlarını da yükseltmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Enerji maliyetlerinin çok yükseldiğini vurgulayan Arslan, "Eskiden enerji faturamız bin avroyken şimdi 3 bin avro ödüyoruz. Un fiyatları da 450 avrodan 800 avroyu aşan seviyelere fırladı." dedi.

Arslan, fırıncıların gerçekten çok zor durumda olduğunu anlatan Arslan, "Gaz fiyatı olsun, un fiyatı olsun her şeye çok zam geldiği için Belçika'da kapanan fırınlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar Brüksel'de çalışan Fas asıllı fırıncı Khalid ise, enerji ve ham madde fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi.

Durumun herkes için çok zor olduğunu ifade eden Khalid, "Her şey çok pahalı. Un, gaz, elektrik gibi temel maddeler çok pahalandı." diye konuştu.

Khalid, halkın alım gücünün de gerilediğini belirterek, "Eskiden 10 avroya alınan ürünler şimdi 19 avro oldu." ifadesini kullandı.