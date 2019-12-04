Belçika'da gece alkol yasak

Brüksel belediye meclisi, yaya bölgesi ve çevresinde alkolün yasaklanmasıyla ilgili düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemeye göre, yasak kararı 1 Şubat 2020’de yürürlüğe girecek. Brüksel’in merkezindeki yaya bölgesindeki halka açık alanlarda gece yarısından itibaren sabah 06:00’ya kadar alkollü içki kullanımı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenler 350 euro (yaklaşık 2 bin 220 lira) para cezasına çarptırılacak. Alkol yasağı, 6 aylık deneme sürecinin ardından, 1 Ağustos 2020’de yeniden değerlendirilecek. Karar, kent merkezinde alkole bağlı gürültü, kirlilik, şiddet ve hırsızlık gibi kamu güvenliğini ihlal eden çok sayıda şikayet nedeniyle alındı. Yasak kararı, bölgedeki belediye tarafından alkol ruhsatı verilen kafe ve barları kapsamayacak.