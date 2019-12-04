İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3681
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika'da gece alkol yasak

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gece yarısından sabah saatlerine kadar alkollü içki yasağı uygulanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brüksel belediye meclisi, yaya bölgesi ve çevresinde alkolün yasaklanmasıyla ilgili düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemeye göre, yasak kararı 1 Şubat 2020’de yürürlüğe girecek. Brüksel’in merkezindeki yaya bölgesindeki halka açık alanlarda gece yarısından itibaren sabah 06:00’ya kadar alkollü içki kullanımı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenler 350 euro (yaklaşık 2 bin 220 lira) para cezasına çarptırılacak. Alkol yasağı, 6 aylık deneme sürecinin ardından, 1 Ağustos 2020’de yeniden değerlendirilecek. Karar, kent merkezinde alkole bağlı gürültü, kirlilik, şiddet ve hırsızlık gibi kamu güvenliğini ihlal eden çok sayıda şikayet nedeniyle alındı. Yasak kararı, bölgedeki belediye tarafından alkol ruhsatı verilen kafe ve barları kapsamayacak. 

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

"Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz"

'Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz'

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA