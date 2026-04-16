Belçika'da gözaltı merkezi krizi! Sayı arttı çocuklar serbest bırakıldı

Belçika'da kapalı gözaltı merkezlerine yerleştirilen çocuk sayısının arttığı ve sistemde kapasite sorunları nedeniyle ciddi suçlara karışan çocukların serbest bırakıldığı bildirildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
De Standaard gazetesinin haberine göre, 2025 yılında toplam 2 bin 169 çocuk güvenlikli kapalı kurumlara yerleştirildi.

Bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 9, 2023'e göre ise yüzde 20 artışa karşılık geldi.

Kapasite yetersizliği özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde belirgin olurken, çocuk mahkemesi tarafından yerleştirilen 10 çocuk, yer bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Benzer sorunların yaşandığı Flaman bölgesinde de 2023'te kapasite yetersizliği nedeniyle 130, 2024'te ise 141 yerleştirme iptal edildi.

- BELÇİKA'DA CEZAEVLERİNDE KAPASİTE SORUNU

Belçika'da cezaevleri ve kapalı kurumlarda uzun süredir kapasite sorunu yaşanıyor.

Resmi verilere göre cezaevlerindeki doluluk oranı birçok tesiste kapasitenin üzerine çıkarken, bu durum tutuklu ve hükümlülerin koşullarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Konseyi ve çeşitli insan hakları kuruluşları, Belçika'yı aşırı doluluk ve yetersiz altyapı nedeniyle sık sık eleştiriyor.

Kapasite sıkıntısının, yetişkin cezaevlerinin yanı sıra çocuklara yönelik kapalı kurumları da etkilediği belirtiliyor.

