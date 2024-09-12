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Dünya

Belçika'da grev: İşçiler eylem yaptı, uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı çalışanları grev düzenledi. Yapılan eylemler sonucunda bütün uçuşlar iptal edildi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Belçika'da grev: İşçiler eylem yaptı, uçuşlar iptal edildi
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Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti.

Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.

Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti.

Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.

  • Charleroi Havalimanı
  • Grev
  • Uçuş iptali

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