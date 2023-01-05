Belçika'da grip salgını ilan edildi

Belçika'da Covid-19 vakalarının ardından grip vakalarında da hızlı bir artış kaydediliyor. Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarına yaklaşan grip vakaları nedeniyle resmi grip salgını ilan edildiği belirtildi. Enstitü, "Grip vakaları zaman zaman ülkemizde kaydediliyor fakat bu sefer tüm kriterler grip salgınıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sciensano'dan Virolog Steven Van Gucht, hastanelerde Covid-19 vakaları kadar, grip vakalarının da bulunduğunu belirterek, grip vakalarında hastaneye yatış oranlarında Covid-19 vakalarına göre daha fazla artış beklediklerini söyledi.

Almanya ve Slovakya, Belçika'dan daha önce grip salgını ilan etmişti.