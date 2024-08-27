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Dünya

Belçika'da hızlı tren faciası! Tüm Avrupa etkilendi

Fransa'nın TGV yüksek hızlı treni Belçika'da traktöre çarptı, Brüksel-Londra-Amsterdam demir yolu trafiği ciddi ölçüde aksadı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 13:52 - Güncelleme:
Belçika'da hızlı tren faciası! Tüm Avrupa etkilendi
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AA muhabirinin demir yolu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fransa'nın Lille kentinden Brüksel'e giden TGV hızlı treni, sabah saatlerinde Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran bir traktörün römorkuna çarptı.

Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine, daha yavaş olan 94 numaralı hatta seyreden tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu.

Traktör sürücüsün atlayarak kurtulduğu kazada, 2 tren yolcusu yaralandı.

Kaza nedeniyle söz konusu tren hattı süresiz kapatıldı.

120 yolcu otobüslerle tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, son haftalarda yol çalışmaları nedeniyle aynı hattı kullanan Eurostar şirketine ait Brüksel-Londra-Amsterdam hızlı tren seferlerinde iki katı süreye varan aksamalara yol açtı.

Eurostar, kesinti yaşanan hatlarda yolculuk yapacak kişilerin biletlerini değiştirebileceğini veya iade edebileceğini bildirdi.

  • TGV tren
  • demir yolu
  • trafik aksaması

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