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Dünya

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları sürüyor: Kral Philippe arabulucu olarak Maxime Prevot'ı atadı

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurma görevi verilen Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever'in yürüttüğü müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kral Philippe'nin arabulucu olarak atadığı Maxime Prevot siyasi partilerle görüşüyor.

AA27 Ağustos 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları sürüyor: Kral Philippe arabulucu olarak Maxime Prevot'ı atadı
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Belçika Kralı Philippe, De Wever'in görevi iadesinin ardından koalisyon hükümeti görüşmelerine giren 5 partinin lideriyle durum değerlendirmesi yaparak, içlerinden Les Engages Partisinin lideri Prevot'u arabulucu tayin etti.

Flaman partiler N-VA, Vooruit ve CD&V ile Frankofon MR'nin liderleriyle uzlaşılamayan noktalarda görüşmelere başlayan Prevot, raporunu Kral'a 2 Eylül'de sunacak. Kral Philippe, rapor ışığında yeniden De Wever'e hükümet kurma görevini verip vermeyeceği kararını alacak.

ZORLU SÜREÇ

2019'daki seçimlerin ardından 653 gün boyunca hükümetin kurulamadığı Belçika, bu kez bütçe açığı dolayısıyla sıkışan takvim nedeniyle daha zorlu bir süreç geçiriyor.

Partiler, Flaman milliyetçisi De Wever'in "Süper Not" ismini verdiği bir sosyoekonomik paketi görüştü. "Çalışan kazanmalı" temalı paketin içeriği, Belçika'nın bütçe açığını "çalışmayarak devletten maaş alanlarla mücadele" yoluyla kapatmaya odaklanıyordu.

SOL CEPHE KARŞI ÇIKTI

De Wever'in işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için şartları sıkılaştırmak, bundan faydalanmanın süresini azaltmak, uzun dönemli doktor raporlarının önüne geçmek gibi somut önerilerine sol eğilimli ve liberal partiler karşı çıktı.

11,5 milyon nüfuslu Belçika'da resmi istatistiklere göre 300 bin 200 kişi işsizlik maaşından faydalanıyor. Uzun dönemli doktor raporlarıyla sistemin suistimal edildiği biliniyor.

HER SEÇİM SONRASI SİYASİ KRİZ

Belçika'da federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

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