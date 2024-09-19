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Dünya

Metroda doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik verildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB), metro yolculuğunda başlayan doğum neticesinde istasyonda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Metroda doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik verildi
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STIB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül'de bir annenin Brüksel'in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi.

Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

"ASLA UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR AN"

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak." ifadesi kullanıldı.

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