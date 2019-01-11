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Belçika’da iltica başvuruları arttı

Geçtiğimiz yıl Belçika'ya iltica başvurusu yapan göçmenlerin sayısında yüzde 19 artış yaşandı.

  • İHA
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Belçika’ya 2018’de yapılan iltica başvurularında yüzde 19’luk artış olduğu belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mülteci ve Göç Bakanı Maggie de Block, “Özellikle Suriye, Filistin, Afganistan ve Irak uyruklular arasında iltica talebinde bulunanların oranında artış kaydedildi” ifadelerini kullandı.
 
Bakan Maggie de Block, “Geçtiğimiz yıl toplam 23 bin 443 kişi iltica talebinde bulundu. Bu oranı günlüğe böldüğünüz zaman Belçika’da günde 93 kişi iltica talebinde bulunmuş. 2018’de bir evvelki yıla göre iltica başvurusunda bulunanlarda yüzde 19 artış kaydedildi. Özellikle Temmuz’dan sonra iltica talebinde bulunanların oranında artışın olması dikkat çekiyor” dedi.
 
En çok iltica talebi Suriyelilerden
En çok iltica talebinin Suriyelilerden geldiğini açıklayan Bakan Block, “Geçtiğimiz yıl 3 bin 702 Suriyeli iltica talebinde bulundu ve ilk sırada yer aldı. Ardından Filistinliler 2 bin 468, Afganistanlı 2 bin 30 ve Iraklı bin 758 kişi iltica talebinde bulunan ilk dört ülke” diye konuştu. 
 

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