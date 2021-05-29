İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
Dünya

Belçika'da Kovid-19 karantina protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler protesto edildi.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:39
ABONE OL

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve başkentin en büyük parklarından Bois de la Cambre'da toplanan bazıları asker üniformalı yüzlerce kişi, buradan Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericilere aşı karşıtları da katıldı. Şehrin merkezinden geçen kalabalık "özgürlük" sloganları attı.

Polisin kapattığı meydana gelen göstericilerden bazıları barikatı aşmak istedi. Bunun üzerine çıkan arbedede polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler de polise taş ve şişe fırlattı.

Polisin sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle meydana girmekten vazgeçen göstericiler bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.