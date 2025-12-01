İSTANBUL 13°C / 8°C
1 Aralık 2025 Pazartesi
Dünya

Belçika'da nükleer reaktör kapatıldı

Belçika'da 50 yıldır faaliyet gösteren Doel 2 nükleer reaktörü kalıcı olarak kapatıldı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Belçika'da nükleer reaktör kapatıldı
Enerji şirketi Engie, Belçika'da 1975 yılında açılan Doel 2 nükleer reaktörünün elektrik şebekesine bağlantısının 50 yıllık faaliyetin ardından sonlandırıldığını açıkladı.

Belçika Federal Nükleer Kontrol Ajansı da reaktörün şebeke ile bağlantısının kesilmesi işleminin güvenli biçimde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belçika'da geçmişteki hükümetlerin aldıkları karar doğrultusunda kapatılan Doel 2 reaktörü 445 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine sahipti.

Kapatma süreci kapsamında reaktörün uzun bir süre bekletilmesi ve 2040 yılında nihai yıkımının gerçekleşmesi bekleniyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyordu.

Doel 2 ile birlikte Belçika'da şimdiye kadar 5 reaktör kapatılmış oldu.

Belçika, Rusya Ukrayna savaşı ve enerji krizinin ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini ise 10 yıl uzatmaya karar vermişti. Böylelikle, ülkede elektrik üretilen 2 aktif nükleer reaktör kaldı.

