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Dünya

Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü

Belçika'nın Anvers kentinde bir okul inşaatının kısmen çöktüğü, enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:44
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Anvers itfaiyesi yetkilileri, enkazdan cesetleri çıkarılanların Romanyalı ve Portekizli iki işçi olduğunu açıkladı. Üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Okulun kısmen çöken bölümünde enkaz altında 4 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri bulmak için kurtarma ekipleri arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda ayrıca 9 kişinin yaralandığı ve durumu ciddi olan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Eylüldeki yeni eğitim yılında hizmete girmesi planlanan ilkokul ve anaokulu binasının yıkılan bölümünün iskelelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

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