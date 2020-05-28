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Dünya

Belçika'da sokakta insanlara tüküren kişiye hapis cezası

Belçika'da bir mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:47
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Namur Ceza Mahkemesi, evsiz bir adamın sokaktan geçenlere tükürmesinin Kovid-19 salgını nedeniyle "tehlikeli" olduğuna hükmetti. Söz konusu 55 yaşındaki saldırganı üç ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 50 avro da para cezası kesti.

Tüküren saldırganın Kovid-19 belirtisi göstermediği ancak sarhoş olduğu ve tehditkar bir tutum sergilediği aktarıldı.

Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur kentinde 30 Mart'ta söz konusu kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Kovid-19 nedeniyle karara itiraz edilmiş, saldırgana sembolik hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayısı 57 bin 849'a, hayatın kaybedenlerin sayısı 9 bin 388'e yükseldi.

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