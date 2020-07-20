Belçika'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 64 bine yaklaştı

AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:39

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 800 olduğu bildirildi.



Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 187 artarak 63 bin 893'e ulaştığı belirtildi.



Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 146'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 57'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.



- BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ



Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4'üncü aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebiliyor.



Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilirken, toplu taşımada, hastanelerde ve süpermarketlerde maske takma şartı devam ediyor.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabiliyor. Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebiliyor.

Artan vaka sayıları çerçevesinde 23 Temmuz'da bir araya gelecek Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin normalleşmede 5'inci aşamaya geçilmesine yeşil ışık yakması beklenmiyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde tüm ülke genelinden ziyade, bölgesel tecrit ve kısıtlama politikalarına başvurulabileceğine işaret ediyor.