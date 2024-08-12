Belçika'da ''turuncu alarm'' verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) tarafından aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcak hava nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında bugün ve yarın için "turuncu alarm" verildiği, bazı bölgelerde ise "sarı alarmın" devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların 30 ila 35 derece arasında seyretmesinin beklendiği, Fransa sınırına yakın bölgelerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstereceği belirtildi.

Sıcak hava dalgasının ülkenin bazı noktalarında etkisini ertesi gün de devam ettireceği öngörüldü. Bazı bölgelerde ise sıcaklığın düşeceğine işaret edildi.

Salı gününü çarşambaya bağlayan gece ve gün içerisinde bazı bölgeler için gök gürültülü fırtına riskine dair uyarı yapıldı. Sıcaklıkların çarşamba günü düşmeye devam edeceği aktarıldı.

Yetkililer, vatandaşları aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı.