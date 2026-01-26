İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Belçika'da ülke çapında 5 günlük grev: Çok sayıda tren seferleri iptal edildi

Belçika'da ulusal demir yolu şirketi SNCB çalışanları, 5 gün sürecek greve çıktı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 14:03
Belçika'da ülke çapında 5 günlük grev: Çok sayıda tren seferleri iptal edildi
Belçika'daki çeşitli sendikaların çağrısıyla demir yolu çalışanları, hükümetin SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı 30 Ocak'taki son tren seferine kadar greve gitti.

Grevin etkisi haftanın ilk iş gününde belirgin biçimde hissedilirken, ülke genelinde çok sayıda tren seferi iptal edildi.

SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika'da greve katılan personelin görev alanlarına bağlı olarak tren seferlerindeki kesintinin boyutu her gün değişkenlik gösteriyor.

Hem şehirlerarası hem şehir içi ulaşımda yaygın olarak kullanılan tren seferlerindeki aksaklık Belçika'da çalışma hayatını da olumsuz etkiliyor.

Federal hükümet, demir yolu şirketini modernize ederek 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan bir tasarı üzerinde çalışıyor. Tasarı, demir yolu çalışanlarındaki kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadroya son verilmesini de içeriyor.

Ayrıca, demir yolu şirketinin yönetim sisteminde yapılması planlanan değişiklikle sendikanın onayı olmadan da karar alınabilmesi hedefleniyor.

  • Belçika demir yolu grev
  • SNCB çalışanları
  • ulusal grev

