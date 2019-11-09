Türkiye’yi sözde Ermeni Soykırımı yalanı üzerinden diplomatik alanda sıkıştırarak mahkum etmeyen çalışan Batı, kendi işlediği insanlık suçlarıyla yüzleşmeyi reddediyor. Afrika ve Ortadoğu’da yüzlerce katliama imza atan Batı, Ruanda’da 1994 yılında gerçekleşen soykırıma dair göstermelik yargılamalara başladı. 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memur için Belçika’nın başkenti Brüksel’de mahkeme kurulurken, sanık sandalyesinde doğrudan parmağı olan Belçikalı veya Fransız hiçbir yetkili yer almadı.

ÖMÜR BOYU HAPİS

AfricaNews’in haberine göre, Neretse dünkü celsede mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Haberde, 2011 yılında Fransa’da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Neretse, 1994 yılının nisan ila temmuz ayları arasında 13 cinayet ve 3 cinayete teşebbüs suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı belirtildi.

ASIL FAİLLER NEREDE?

Öte yandan, davada soykırımın asıl faili olan Ruanda’nın eski sömürgeci güçleri Fransız ve Belçikalı yetkililerine dair tek bir kelime bile edilmedi. Halbuki Afrika ülkesindeki soykırım eski sömürgecilerin etnik gerilimi tetikleyen ayrımcı uygulamalarıyla başlamıştı. Ruanda’nın sömürgeci Belçika idaresi, 20. yüzyılda bölge halkını zenginlikleri ve yüz hatlarına göre Hutu ve Tutsi olarak sınıflara ayırmıştı. Belçika idaresinin uzun yıllar Tutsileri kayırması nedeniyle Hutuların nefreti artmış, iki grup arasında gerilim tırmanmıştı. 1994 yılının Nisan ayında Çin’den gelen sandıklar açılmış, içlerinden çıkan palalarla, BM’nin, Fransa’nın, Belçika’nın gözleri önünde 100 günde 1 milyon Tutsi ve ılımlı Hutu, Hutular tarafından katledilmişti. Soykırımı engellemek adına bölgedeki varlığını artıran Fransız askerlerinin ise katliamı durdurmak yerine Hutu hükümetine silah ve bilgi sağladığı tespit edilmişti.