İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4205
  • EURO
    51,9409
  • ALTIN
    7344.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika`dan ABD`ye ``müttefik`` göndermesi: Kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor
Dünya

Belçika`dan ABD`ye ``müttefik`` göndermesi: Kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor

Belçika Başbakanı Bart De Wever, son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğe işaret ederek, 'En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor.' dedi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Belçika`dan ABD`ye ``müttefik`` göndermesi: Kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor
ABONE OL

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, De Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.

Belçika'nın uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğine dikkati çeken De Wever, buna Ukrayna'da süren savaşın yanı sıra Avrupa'nın "kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının" anlaşılmasının da katkı sağladığını ifade etti.

De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor." dedi.

Bunun Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve "haddini aşan" yaklaşımı eleştirdi.

De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullanarak, Avrupa'nın doğuda ve batıda birlik içinde olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.