Belçika`dan ABD`ye ``müttefik`` göndermesi: Kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, De Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.

Belçika'nın uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğine dikkati çeken De Wever, buna Ukrayna'da süren savaşın yanı sıra Avrupa'nın "kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının" anlaşılmasının da katkı sağladığını ifade etti.

De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor." dedi.

Bunun Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve "haddini aşan" yaklaşımı eleştirdi.

De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullanarak, Avrupa'nın doğuda ve batıda birlik içinde olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.