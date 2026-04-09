  • Belçika'dan gönüllü askerlik adımı: Başvuru sayısı netleşti
Dünya

Belçika'dan gönüllü askerlik adımı: Başvuru sayısı netleşti

Belçika'da 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına 3 binden fazla başvuru yapıldı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 12:45
Belçika'dan gönüllü askerlik adımı: Başvuru sayısı netleşti
Resmi haber ajansı Belga'da yer alan habere göre başvuruların sona erdiği programa katılmak üzere, toplam 3 bin 248 kişi kayıt yaptırdı.

Adaylar temel zeka testi, fiziki yeterlilik değerlendirmesi ve teknik testlerden oluşan bir eleme sürecinden geçecek.

Bu aşamanın ardından 500 aday, ordu bünyesinde yedek asker olarak eğitim alma hakkı kazanacak.

Başvuranların yaklaşık yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. İlk grubun eğitime ağustos ayında başlaması planlanırken katılımcıların büyük bölümünün kara kuvvetlerinde görev alacağı belirtiliyor.

Program kapsamında katılımcılara harita okuma, temel taktikler ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilecek.

Belçika ordusu tarafından ilk kez düzenlenen gönüllü askerliğe ilişkin açıklamada, Savunma Bakanı Theo Francken'in, başvuru sayısından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu rakamlar, gençlerin, jeopolitik düzeyde oyun oynama döneminin sona erdiğinin farkında olduğunu açıkça gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askerliğe başvurma çağrısında bulunmuştu.

Zorunlu askerlik uygulamasının 1994'te askıya alındığı Belçika'da, ordu tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı bir yapıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda orduya katılım, maaşlı profesyonel askerlik veya yedek askerlik sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

