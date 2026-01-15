Belçika'dan Rusya ce Çin'e casusluk suçlaması

Belçika Devlet Güvenlik Servisi, güvenlik tehditlerine ilişkin 2025 raporunu yayımladı.

Raporda, uluslararası jeopolitik bağlamdaki sınamalarla bağlantılı olarak tehditlerin arttığına işaret edildi.

Ülke genelinde 2025'te artan dron ihlallerinin de bu çerçevede araştırıldığı kaydedilen raporda, dron faaliyetlerinin Rusya'ya atfedilebilecek hibrit yıldırma, sabotaj ya da istihbarat toplama kampanyasının parçası olup olmadığını belirlemeye yönelik soruşturmaların halen sürdüğü belirtildi.

Raporda, diğer taraftan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımının gündeme gelmesinin ardından Belçika'nın "birden Rus istihbarat hizmeti tarafından tehdit edici dile" maruz kaldığı, bu dönemde aynı zamanda çeşitli Rusya yanlısı aktörler tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyaları ve siber operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'yla ilgili genel analize de yer verilen raporda, "Rusya, siyasi kararları etkilemeyi, kurumların direncini sınamayı, şüphe tohumları ekmeyi ve vatandaşların güvenini zayıflatmayı amaçlayan geniş bir yelpazede hibrit eylemler (casusluk, müdahale, siber saldırılar ve dezenformasyon) yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

ÇİN

Çin'e ilişkin ekonomik casusluk ve siyasi müdahalenin belirlenen tehditler arasında yer aldığı kaydedilen raporda, Pekin'in bilimsel ve teknolojik alanlardaki stratejik bilgiye ve Avrupa pazarına erişim sağlamak amacıyla önemli çaba sarf ettiği belirtildi.

Raporda, Çin'in belirli teknolojilere erişebilmek için Belçikalı şirketlere ve araştırma merkezlerine yatırım yaptığı, ardından bu teknolojilerin daha büyük ölçekte üretiminden sorumlu olacak şekilde "ayna şirket" kurduğu öne sürüldü.

TERÖRİZM VE AŞIRILIKLA MÜCADELE

Raporda, karşı casusluk, karşı müdahale faaliyetleri ile ekonomik ve bilimsel potansiyelin korunması, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele, Belçika Devlet Güvenlik Servisi'nin açıkça öncelik verdiği alanların arasında sıralandı.

Sol ve sağ kaynaklı aşırıcılık ile bunların şiddet içeren aşırılıklarının da izleme altında tutulduğu vurgulanan raporda, "Aşırı sol çevre, 2025 yılı boyunca şiddet içeren eylemlerle kamuoyunda görünür hale geldi." görüşü paylaşıldı.

Raporda, aşırı sol içinde ortaya çıkan olguların arasında "militan antifaşizmin" de yer aldığı, aşırı sağa ilişkin değerlendirmede ise kültürel ve "ırksal" çeşitliliği varoluşsal sorun gören çok geniş bir grup ve faaliyet yelpazesinin bulunduğu belirtildi.

"KARŞI TEDBİRLER ZAMAN GEREKTİRİYOR"

Belçika Devlet Güvenlik Servisi Direktörü Francisca Bostyn, RTBF televizyon kanalına verdiği röportajda bazıları çok genç bireyler tarafından gerçekleştirilen, çeşitli ve giderek karmaşıklaşan tehditlerle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Dronlar gibi yeni teknolojilerin erişilebilir ve ucuz olduğunu belirten Bostyn, buna karşılık karşı tedbirlerin zaman gerektirdiğini dile getirdi.

Bostyn, aynı zamanda hukuki çerçevenin oluşturulması ve prosedürlerin işler hale getirilmesi gerektiğini de kaydederek, "Asıl zorluk, hukukun üstünlüğüne saygı göstererek hızlı ve pragmatik çözümler bulmak." yorumunu yaptı.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi hakkında da konuşan Bostyn, "Amerikan güvenlik stratejisini bir miktar şaşkınlıkla okudum. Avrupa'daki mevcut siyasi yönelime karşı Avrupa ulusları içinde direncin teşvik edilmesinden söz eden bölüm soru işaretleri doğuruyor. ABD'ye mesajımız şudur: Amerikan politikasına saygı duyuyoruz ve Belçika'ya da aynı saygının gösterilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

