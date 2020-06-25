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Dünya

Belçikalı aşırı sağcıların Doğu Avrupa'daki eğitim kamplarına katıldığı ortaya çıktı

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, aşırı sağcı ideolojiyi benimseyen yaklaşık 20 kişinin Doğu Avrupa'da eğitim kamplarına katıldığını açıkladı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:53
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Geens, mecliste yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bazı Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki eğitim kamplarından haberdar olduğunu ifade etti.

Belçika'da örgütlenen aşırı sağcı Flaman "Kalkan ve Dostlar" (Schild en Vrienden)" öğrenci grubundan gençlerin, eğitimlere katılmış olabileceğine işaret eden Geens, söz konusu kişilerin güvenlik güçlerinin radarına girdiğine değindi.

Geens, kampların bazılarının yasa dışı olmadığını ancak ulusal güvenliğe yönelik tehdit teşkil ettiğini ifade etti.

- BELÇİKA İSTİHBARATI UYARMIŞTI

Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve bazı aşırı sağcı grup liderlerinin "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğunu" belirtmişti.

Radikal sağın şekil değiştirmeye başladığına ve "Kalkan ve Dostlar" gibi gruplarla belirginleştiğine dikkati çeken VSSE, yeni türeyen grupları "beyaz yakalı aşırı sağ" olarak nitelendirmişti.

Kamerası kayıttayken aracı ile hortumun içine girdi

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