  • Belçikalı bakandan kritik zirve öncesi çarpıcı mesaj... ''Bütün gözler Ankara'da''
Belçikalı bakandan kritik zirve öncesi çarpıcı mesaj... ''Bütün gözler Ankara'da''

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD ziyareti sırasında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne dikkat çekerek 'Tüm gözler Ankara'da' ifadesini kullandı. Francken, savunma harcamaları baskısından Hürmüz Boğazı güvenliğine kadar pek çok kritik konuyu gündeme getirdi.

AA28 Nisan 2026 Salı 14:41 - Güncelleme:
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Ankara'daki NATO Zirvesi'ni gündemine aldı. Francken'in sosyal medyadan paylaştığı "Tüm gözler Ankara'da" mesajı, zirve öncesi artan beklentileri bir kez daha gözler önüne serdi. Belçikalı bakan ayrıca İran krizi ve Hürmüz Boğazı güvenliği konusunda önemli açıklamalar yaptı.

FRANCKEN'DEN ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ İÇİN ÇARPICI MESAJ

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaştı.

Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinerek, "Tüm gözler Ankara'da" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin Avrupalı müttefiklere savunma harcamalarını artırma yönünde baskı kurduğunu belirten Francken, savunma sanayinin de ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına eşlik etmesinin önemine işaret etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENLİĞİ İÇİN AVRUPA OPERASYONU KARARI

Francken, ABD-İran Savaşı'nın da gündemde olduğunu hatırlatarak, ABD ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bir Avrupa operasyonuna katkıda bulunma kararı alındığını anımsattı.

Belçika'nın mayın karşıtı tedbirler konusunda uzman olduğunu aktaran Francken, bu doğrultuda mayın temizleme gemisi "Primula"nun Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

