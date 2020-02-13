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Dünya

Belçika'nın Flaman bölgesinde koalisyon görüşmelerinde uzlaşı

Belçika'nın Flaman bölgesinde koalisyon müzakereleri 127 günün ardından sonuçlandı.

AA13 Şubat 2020 Perşembe21:51 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:51

Flaman Bölge Başbakanı olması beklenen aşırı sağcı ve ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Jan Jambon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Liberaller (Open Vld) ve Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) ile yapılan koalisyon müzakerelerinin sonuçlandığını duyurdu.

Jambon, koalisyon hükümetinin, Yeni Flaman İttifakı, Liberaller ve Flaman Hristiyan Demokratlardan oluşacağını söyledi.

Yeni koalisyonda, 18,5 puanla oy oranını bir önceki seçime göre üç kat artıran ırkçı Flaman Menfaati (VB) yer bulamadı.

Flaman bölgesinde aşırı sağ partiler yükselişte

Seçim kampanyasında Belçika'nın bölünmesini savunarak ülke nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığı zengin Flaman bölgesinde, oyların yaklaşık yüzde 25'ini alarak birinci çıkan Yeni Flaman İttifakını (N-VA), 18,5 puanla ırkçı Flaman Menfaati (VB) takip ediyor.

N-VA'nın oylarında önceki seçime göre yüzde 7,1'lik düşüş yaşanırken, Federal Meclisteki koltuk sayısı da 34'ten 25'e düşmüştü.

VB'yi, yüzde 15,4 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 13,1 ile Liberaller (Open VLD), yüzde 10,1 ile Sosyalistler (SP.A) ve yüzde 10,1 ile Yeşiller (Groen) takip etmişti.

Federal hükümet henüz kurulamadı

Öte yandan, ülkede federal hükümet henüz kurulamadı. Kral Philippe'in atadığı ara bulucular Didier Reynders ve Johan Vande Lanotte'nin, federal düzeyde Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Federal düzeyde birinci parti olan sağcı ve ayrılıkçı N-VA'nın denklem dışında tutulamayacağı pazarlığın, siyasi krizi derinleştirmesinden endişe ediliyor.

Belçika'da siyasi çıkmazın aylarca çözülememesi halinde yeni bir seçim olasılığı da göz ardı edilmiyor.

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