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Dünya

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde ''kuşkonmaz tarifi''

Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:09
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Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı.

Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz." yazdı.

Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

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