Belge sızdırıldı: Rusya meğer bunu hesaba katmamış!

28 Şubat 2022 Pazartesi 08:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:20

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle pek çok kentte şiddetli çatışmalar devam ederken, durum da sürekli olarak değişiyor. Bu durumun değişmesinde de, Ukraynalı siviller büyük rol oynuyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan sızdırılan bir belge, Moskova'nın, Ukrayna'nın direniş göstermesini beklemediğini ve büyük kayıpların ardından bir "tıbbi acil duruma" hazırlandığını ortaya koydu. İngiliz "ITV News" kanalının elde ettiği belgede, Rus istihbarat şeflerinin, Rusya'nın yaklaşık 50 bin asker kaybetmeye hazır olduğunu söylediği anlaşılıyor. Belgede, tıp şirketlerinden "Rusya'da hayat kurtarmaya ve insanların sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere derhal katılmaları" da isteniyor. 25 Şubat tarihli belgeye göre "büyük bir sağlık acil durum" beklediği anlaşılan Rusya, Rus tıp şirketlerine, uzmanların ve çalışanların bilgilerini içeren bir listeyi Sağlık Bakanlığı'na göndermeleri talimatı verdi.