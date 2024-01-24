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Dünya

Belgrad ve Saraybosna'nın alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlarda hasar meydana geldi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara yol açtı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Belgrad ve Saraybosna'nın alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlarda hasar meydana geldi
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Belgrad'daki alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangına, 3 helikopter ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi paylaşılmazken, binada hasar oluştuğu belirtildi.

SARAYBOSNA'DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saraybosna'daki alışveriş merkezinin ilk katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Saraybosna Kantonu İtfaiye Ekiplerinin, binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının üst katlara sıçramasının önlendiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, ilk incelemelere göre ölü ve yaralının olmadığı ancak hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

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