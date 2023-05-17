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Dünya

Belgrad'da 100'den fazla okul için bomba ihbarı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 37 lise ve 78 ilköğretim okulu için bomba ihbarları yapıldı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Belgrad'da 100'den fazla okul için bomba ihbarı
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 78 ilköğretim okulu ve 37 lisenin e-posta adreslerine bomba ihbarı ile ilgili mesajlar gönderildiği duyuruldu. Öğrenciler ile öğretmenlerin okullardan tahliye edildiği aktarılan açıklamada, polislerin olay yerinde olduğu ve gerekli incelemeler yapılana kadar derslere ara verildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile okul müdürlerinin irtibatta olduğu, eğitime verilen aranın ise ne zaman biteceği konusunun okul yetkilileri tarafından velilere bildirileceği açıklandı.

İncelemelerin tamamlandığı okullarda eğitime yeniden başlandı.

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