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Dünya

Belgrad'da 16 Mayıs'tan bu yana 231 okulda bomba ihbarı

Sırbistan'da okullara yönelik bomba ihbarları devam ederken, ülkede 16 Mayıs'tan bu yana toplam 231 okulda bomba ihbarı yapıldı.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 13:59 - Güncelleme:
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16 Mayıs'ta başkent Belgrad'da yapılan bomba ihbarlarının ardından bugün Novi Sad, Pirot ve Nis şehirlerinde de bomba ihbarı yapıldı.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada da, bugün 134 okulda bomba olduğuna dair ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ihbarların okullara elektronik posta yoluyla ulaştırıldığı belirtildi.

Ülkede 4 günlük kısa bir sürede ilk olarak 16 Mayıs'ta 97, bugün ise 134 olmak üzere toplamda 231 okulda bomba ihbarı yapıldı.

- BAŞKENT BELGRAD'DA BOMBA İHBARLARI

16 Mayıs'ta başkent Belgrad'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmıştı.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, Belgrad'da 97 ilkokul ve birkaç lisede bomba ihbarları yapılması sonrası tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarlarının sahte olduğu belirtilmişti.

- Air Serbia uçuş seferlerinde "sahte bomba ihbarları"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan'da, Rusya'ya yönelik uçuş seferleri de mart ayının başından itibaren "sahte bomba ihbarları" almaya başlamıştı.

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