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Dünya

Belousov, Hazar Filosu'nu denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Donanmasının Hazar Denizi'ndeki filosunun altyapısına yönelik çalışmaları teftiş etti.

AA20 Mart 2025 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Belousov, Hazar Filosu'nu denetledi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Belusov, ülkesine bağlı Hazar Denizi kıyısındaki Dağıstan Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Hazar Filosu'nun altyapısının gelişimine yönelik çalışmaları denetleyen Belusov, askeri yetkililerle toplantı yaptı.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve Hazar Filosu Komutanı Oleg Zverev, toplantıda Belousov'a filodaki askerlerin eğitim ve gemi üslerinin altyapısının geliştirilmesi sürecine ilişkin bilgi verdi.

İnşa edilen tesislerin en kısa zamanda devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan "başarılı" askerlere devlet ödülü takdim etti.

  • Rusya
  • Andrey Belousov
  • Hazar Filosu

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