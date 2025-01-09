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Dünya

Benin'de 8 saat süren çatışmada 28 asker öldürüldü

Benin'in kuzeyinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında 28 asker yaşamını yitirdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Benin'de 8 saat süren çatışmada 28 asker öldürüldü
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, "Point Triple" ismiyle bilinen Nijer ve Burkina Faso ortak sınırında yer alan Benin'in Banikoara bölgesinde konuşlu askerler, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Benin ordusunun karşılık vermesiyle yaklaşık 8 saat çatışma yaşandı.

Çatışmada, en az 28 asker hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Burkina Faso, Nijer, Benin ve Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.

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