Dünya

Benin'de darbe krizi: Hükümet asker avına çıktı

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, darbe girişiminin ardından firar eden askerlerin yakalanacağını bildirdi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 12:38
Benin'de darbe krizi: Hükümet asker avına çıktı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Talon, darbe girişiminin engellenmesinin ardından ulusal televizyonda açıklamada bulundu.

Darbe girişimine karışıp ardından firar eden askerlerin yakalanacağını belirten Talon, "Bu akıl dışı girişimin mağdurlarına ve halen kaçan isyancılar tarafından rehin tutulanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları sağ salim bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

BENİN'DEKİ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

Benin'de dün sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

