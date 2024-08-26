Benjamin: ABD'nin aksine Türkiye'nin arabulucu olarak öne çıkmasını umuyoruz

Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucusu Medea Benjamin, çekimleri TRT World ekiplerince işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeselinin Atlas Sineması'ndaki galası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Belgeseli değerlendiren Benjamin, "Bu, sadece Gazze ile ilgili değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün işgali yasa dışıdır ve uluslararası toplumun buna son verme yükümlülüğünü yerine getirmesinin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Benjamin, Gazze'deki mevcut durumu "Filistin nüfusunu ortadan kaldırmaya yönelik sistematik girişim" olarak tanımlayarak, bunu "soykırım" ve "etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Gazze'de süren İsrail saldırılarının Filistinliler için hayatı yaşanmaz hale getirerek vatanlarını terk etmeye zorlama çabası olduğunu vurgulayan Benjamin, "Gazze'de tanık olduğumuz şey, sadece bir çatışma değil bütün halkı ortadan kaldırmak için planlanmış bir kampanya. Dünyanın bunu soykırım olarak tanıması ve buna göre hareket etmesi gerekir." dedi.

- "ABD'NİN İSRAİL'E SARSILMAZ DESTEĞİ DEĞERLERİMİZE İHANETTİR"



ABD'de Filistin'e destek gösterileri sırasında gözaltına alındığı sürece değinen Benjamin, ABD hükümetini İsrail'e verdiği tereddütsüz destekten dolayı eleştirdi.

Benjamin, bazı Amerikalı politikacıların son zamanlarda bu desteği sorgulamaya başladığını ancak çoğunluğun işlenen vahşete rağmen İsrail'i desteklemeye devam ettiğini, İsrail hükümeti ile "tam bir kopuş"un yaşanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulması çağrısında bulunan Benjamin, "ABD hükümetinin bariz insan hakları ihlallerine rağmen İsrail'e verdiği sarsılmaz destek değerlerimize ihanettir. Bu soykırımı vergilerimizle finanse etmeyi bırakmanın zamanı gelmiştir." diye konuştu.

- "NETANYAHU VE YÖNETİMİ ZULÜMLERDEN SORUMLU TUTULMALI"



Benjamin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylemlerinden dolayı hesap verme olasılığına ilişkin, "ABD gibi güçlü ulusların genellikle kendi savaş suçlarının sorumluluğundan kaçtığını" belirterek, bu konuda şüpheci olduğunu ifade etti.

Benjamin, "Güçlüler için adalet genellikle zor bulunur ancak Netanyahu ve yönetimini, Filistin halkına karşı işledikleri zulümlerden sorumlu tutmak için mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz." dedi.

- "TÜRKİYE, LİDERLİK GÖSTERMİŞTİR"



Hükümetlere özellikle ticari ve askeri destek açısından İsrail ile bağlarını koparmaları için baskı yapacak küresel taban hareketi çağrısında bulunan Benjamin, "Dünyadaki insanların çoğunluğu İsrail'e saygısını yitirdi ve artık onu soykırım yapan bir ülke olarak kabul ediyor." şeklinde konuştu.

Benjamin, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin İsrail'in izole edilmesi ve Filistinlilere özgür ve eşit egemenlik hakları tanıyan gerçek bir çözüm için İsrail'e baskı yapılmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Gazze'de ateşkes konusunda arabuluculuk yapma ve BM'de Filistin davasını destekleme çabalarını öven Benjamin, "Türkiye, Filistinlilerin yanında durarak liderlik göstermiştir ancak yapabileceği daha çok şey vardır. Açıkça taraf tutan ABD'nin aksine Türkiye'nin gerçek bir arabulucu olarak öne çıkmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AMERİKALI YAHUDİ AKTİVİST BENJAMİN'E GÖZALTI



Benjamin; ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de katıldığı Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki Senato oturumunda Austin'in konuşması sırasında, sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulunmuş daha sonra polis eşliğinde dışarı çıkartılarak gözaltına alınmıştı.