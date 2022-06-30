Bennett görevi Lapid'e devretti

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ile Lapid arasında Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde "mütevazı bir devir teslim töreni" düzenlendi.

Törene Başbakanlık çalışanları, üst düzey yetkililer ile Bennett ve Lapid'in aile üyeleri katıldı.

Törenin ardından Bennett ile Lapid, İsrail'in ana güvenlik ve diplomatik meselelerinin ele alındığı bir geçiş toplantısı yaptı.

Burada konuşan Bennett, koalisyon hükümetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Lapid'e hitaben, "Bu çok özel konum ve bu ülke tek bir kişiye ait değildir. Tüm İsrail halkınındır. İsrail devletinin sorumluluğunu sana devrediyorum." dedi.

Geçici Başbakan olarak görevi devralan Lapid de, Bennett'e yönelik, "Pek çok başbakanla çalıştım. Başbakanlara aşinayım. Sen iyi bir adamsın ve mükemmel bir başbakansın. Aynı zamanda iyi bir arkadaşsın. Bu bir veda töreni değil çünkü sizden ayrılmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL 1 KASIM'DA ERKEN SEÇİME GİDİYOR



İsrail milletvekilleri bugün, erken genel seçime gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı kabul etti.



Tasarıyla erken seçim tarihi de 1 Kasım 2022 olarak onaylandı. Bu, İsrail'de yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci genel seçim olacak.



Ülkeyi yaklaşık bir yıldır yöneten çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.



Bennett dün de seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.