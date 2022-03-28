Bennett'den DEAŞ açıklaması

Bennett, dün İsrail'in Hadera kentinde 2 polisin ölümüne yol açan silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybeden polislerin ailelerine taziyelerini ileten Bennett, "Menfur katillere karşı sivilleri savunurken yaşamını yitiren polis memurları Shirel Abukarat ve Yezen Falah'ın ölümleri yüreğimizi burktu. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu saldırının DEAŞ destekçilerinin İsrail'deki ikinci saldırısı olduğuna işaret eden Bennett, terör örgütüne karşı gereken adımların atılacağı mesajını verdi.



İsrail Başbakanı, "(Bu saldırılar) Güvenlik güçlerinin yeni tehdide hızla uyum sağlamasını gerektiriyor ve biz de bunu yapacağız. Vatandaşlarımız tetikte olmayı elden bırakmamalı. Hep birlikte bu düşmanı da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Biru's Sebi kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.