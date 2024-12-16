'Benzeri görülmemiş bir aşamada' diyerek uyardı! UAEA'dan dünyayı endişelendiren İran açıklaması

Grossi, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 17. İtalya Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, UAEA ve dünya gündemindeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
UAEA Genel Direktörü, Orta Doğu'da sadece Gazze'deki durumun değil aynı zamanı nükleer bir boyutu olduğuna işaret ederek, "Neyse ki şu an bakan olmayan bir İsrailli, savaşın kritik aşamasında nükleer silah kullanımından bahsetmişti." dedi."İRAN MESELESİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AŞAMADADIR"
Grossi, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili olarak, "İran meselesi benzeri görülmemiş bir aşamadadır, çünkü ilk kez İran ile İsrail arasında doğrudan saldırılar yaşanıyor." diye konuştu.
"(ZAPORİJYA'DA) NÜKLEER KAZALARIN YAŞANMA OLASILIĞI GERÇEK"
Grossi, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki nükleer riskle ilgili olarak, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde durumun "neredeyse sürdürülemez" olarak tanımladı.
Santralin Rus kontrolü altında kalmaya devam ettiğini anlatan Grossi, santralin cephe hattında olmasının zor bir durum yarattığını ve 2-3 kez doğrudan saldırıya maruz kaldığını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik altyapısı üzerindeki askeri baskısı göz önüne alındığında, elektrik trafo merkezlerini izlemeye yönelik bir operasyon başlattıklarını dile getiren Grossi, Ukrayna'nın, sahip olduğu elektrik kapasitesinin yarısıyla çalıştığını ve bunun sürdürülemez olduğunu vurguladı.
Grossi, sorunlara çözüm için diplomasiyi işaret ederek, "Ben (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuştuğum için çok eleştirildim ama kiminle konuşmalıyım? Diplomatik iş, her zaman konuşmak üzerine kuruludur." diye konuştu.